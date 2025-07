Motorista fica ferido após capotamento na PR-272, no Norte Pioneiro

Um homem de 34 anos ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na madrugada deste sábado (26), na PR-272, em Ibaiti (Norte Pioneiro). O acidente foi registrado por volta das 2h30, no km 600 da rodovia, e mobilizou equipes do PRE (Polícia Rodoviária Estadual).





De acordo com informações da polícia, a vítima conduzia uma Nissan Frontier no sentido Figueira–Ibaiti quando perdeu o controle da direção e capotou à margem direita da pista, fora da área de circulação. O trecho onde ocorreu o acidente é de pista simples e as condições climáticas eram boas no momento do sinistro.





O motorista sofreu ferimentos e foi hospitalizado, não sendo possível realizar o teste do etilômetro. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.





