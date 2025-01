Motorista fica ferido depois de carreta tombar em Bandeirantes

Um homem de 46 anos ficou ferido após a carreta que conduzia tombar na PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da tarde desta quinta-feira (9).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Volkswagen 40.300 com um semirreboque no sentido de Andirá a Bandeirantes quando, ao passar pelo KM 0, perdeu o controle da direção e tombou na margem direita da rodovia.

O condutor teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Hospital de Bandeirantes para receber atendimento médico especializado.





A carreta permaneceu no local, já que o serviço de transbordo e guincho foi agendado para esta sexta-feira (10).





O acidente foi registrado em uma curva. Não chovia no momento.