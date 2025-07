Motorista fica gravemente ferido após colidir contra árvore na PR-436

Um motorista de 32 anos ficou gravemente ferido após perder o controle do carro e colidir contra uma árvore na PR-436, em Santa Amélia (Norte). O acidente ocorreu por volta das 7h50, no trecho entre Santa Amélia e Bandeirantes, na manhã de segunda-feira (7), mas só foi divulgado agora.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo — um VW Gol com placas de Joaquim Távora-PR — trafegava no sentido Santa Amélia a Bandeirantes quando saiu da pista e atingiu uma árvore na margem esquerda da rodovia. O tempo era bom no momento do acidente e o trecho possui pista simples, com limite de velocidade de 80 km/h.

O condutor foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. Como estava hospitalizado, não foi possível realizar o teste do bafômetro.





Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e uma aeronave de suporte avançado estiveram no local para atendimento da ocorrência.

