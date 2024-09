Motorista morre ao ser ejetado de caminhonete após cair em desnível no Noroeste do Paraná

Um homem de 30 anos morreu ao ser ejetado da caminhonete que dirigia após cair em um desnível na PR-180, em Goioerê, no Noroeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (18).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia uma Chevrolet Montana no sentido de Quarto Centenário a Goioerê quando, ao atingir o KM 219, perdeu o controle da direção, o que fez o veículo sair para o lado direito da via, caindo, em seguida, em um desnível causado por obras de melhoria do local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor da Montana foi ejetado do veículo devido ao impacto e morreu. O homem foi identificado como um morador de Goioerê.





Estiveram no local, além da PRE, equipes de socorro médico e da Polícia Científica, que fez a perícia e liberou o corpo da vítima para o IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama.