Motorista morre após caminhão que dirigia tombar e pegar fogo na BR-376, em Apucarana

O condutor de um caminhão morreu após o veículo tombar e pegar fogo na BR-376, em Apucarana (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (15).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão seguia de Nova Londrina a Curitiba e estava carregado com fécula de mandioca. O condutor do veículo, conforme apurado, perdeu o controle da direção em uma curva e tombou.

Publicidade

Publicidade





Com o tombamento, a carga do caminhão se espalhou pela pista e deu início ao incêndio. O motorista, de 25 anos, não conseguiu sair do veículo e morreu no local do acidente.





Uma passageira do caminhão, de 19 anos, foi resgatada e levada por populares para o Hospital da Providência, em Apucarana, antes mesmo da chegada dos policiais rodoviários federais.





O trânsito teve de ser bloqueado nos dois sentidos por mais de uma hora e, até o momento, o fluxo segue em meia pista no sentido Sul.