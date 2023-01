Motorista morre após carro colidir com mureta na BR-376, em Mauá da Serra

Um homem de 55 anos, nascido em Pitangueira (PR), morreu na madrugada deste domingo (22) depois de seu carro colidir com a ponta da mureta que dividia as pistas na BR-376, em Mauá da Serra, na região Norte do Estado.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe de policiais atendeu à ocorrência por volta das 4h40 e atestou o óbito do motorista ainda no local.





O carro conduzido pelo homem seguia no sentido Curitiba a Mauá da Serra e, segundo informações da PRF, a vítima não estava usando o cinto de segurança.