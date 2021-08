Motorista morre após colidir BMW contra barranco e árvore na BR-376 em Maringá

Um motorista de 33 anos morreu após colidir a BMW que conduzia contra um barranco e uma árvore na BR-376 em Maringá (Noroeste) na noite de sexta-feira (27)

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a saída de pista ocorreu por volta das 21h, no km 169,9 da rodovia. O veículo, de placas de Marialva (Região Metropolitana de Maringá), percorreu 69,9 m até o ponto de parada - trajeto em que atingiu o barranco e saltou sobre um buraco de aproximadamente 9 m de largura, atingindo e quebrando uma árvore a cerca de 2 m do chão.





Verificou-se que chovia no momento do acidente e que a BMW estava com os dois pneus traseiros com desgaste.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) também deram atendimento à situação.