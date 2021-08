Londrina chega a 580.870 habitantes, segundo IBGE

Londrina atingiu 580.870 de habitantes em 2021, segundo a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta sexta-feira (27). O estudo tem 1º de julho como referência.

A população londrinense estimada em 2020 era de 575.377 pessoas. No último censo, de 2010, eram 506.701.





O Paraná, por sua vez, tem 11.597.484 de habitantes, ante os 11.516.840 do ano passado e 10.444.526 do último censo. A listagem por municípios paranaenses pode ser consultada no site do Diário Oficial, assim como a população por Unidade de Federação.

Ainda conforme o IBGE, a população brasileira é de 213.317.639 - em 2020, a projeção era de 211,8 milhões de pessoas.





