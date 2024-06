Motorista morre após invadir contramão e bater em caminhão em Cianorte

Um motorista de 31 anos morreu após o carro que dirigia colidir frontalmente com um caminhão bitrem na PR-323, em Cianorte, no Noroeste do Paraná, na madrugada desta terça-feira (18).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do caminhão - um Volvo FH com dois semirreboques - trafegava no sentido de Tapejara a Cianorte quando, no KM 225, o motorista do Ford EcoSport invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo.

Com o impacto, o condutor do carro ficou gravemente ferido e acabou morrendo no local do acidente. O corpo foi removido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão.





O motorista do caminhão, de 43 anos, por sua vez, não se feriu e, ao fazer o teste etilométrico, obteve resultado negativo.





Estiveram no local, além da PRE, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica.