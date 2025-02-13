Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na BR-369

Motorista perde o controle de caminhão, bate em árvore e desloca linha de trem em Rolândia

Redação Bonde
13 fev 2025 às 12:30

Compartilhar notícia

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um caminhão desgovernado invadiu a linha férrea na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (13). 


O impacto deslocou os trilhos, impossibilitando a passagem do trem.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia, colidiu contra uma árvore e só parou ao atingir a ferrovia. 


O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia.


A empresa Rumo, responsável pela linha férrea, foi informada e deve realizar os reparos na via.




Imagem
Motorista que dirigia carro furtado morre após capotar veículo no Noroeste do Paraná
Um homem de 34 anos morreu após perder o controle do veículo e capotar na PR-552, em Ourizona, no Noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (12).


Imagem
Polícia Rodoviária Federal no Paraná lidera apreensões de cigarros eletrônicos no Brasil
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná tem se destacado no combate ao contrabando de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos.
acidente acidente de trânsito transito Trânsito Colisão caminhão motorista Ferido trem linha do trem BR-369 Rodovia Rolandia
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas