Motorista perde o controle de caminhão, bate em árvore e desloca linha de trem em Rolândia

Um caminhão desgovernado invadiu a linha férrea na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (13).





O impacto deslocou os trilhos, impossibilitando a passagem do trem.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia, colidiu contra uma árvore e só parou ao atingir a ferrovia.





O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia.





A empresa Rumo, responsável pela linha férrea, foi informada e deve realizar os reparos na via.



