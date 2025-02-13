Motorista perde o controle de caminhão, bate em árvore e desloca linha de trem em Rolândia

Um caminhão desgovernado invadiu a linha férrea na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (13).
O impacto deslocou os trilhos, impossibilitando a passagem do trem.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia, colidiu contra uma árvore e só parou ao atingir a ferrovia.
O condutor sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia.
A empresa Rumo, responsável pela linha férrea, foi informada e deve realizar os reparos na via.
