Motorista que dirigia carro furtado morre após capotar veículo no Noroeste do Paraná

Um homem de 34 anos morreu após perder o controle do veículo e capotar na PR-552, em Ourizona, no Noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (12).
O acidente aconteceu no quilômetro 21 da rodovia, no trecho entre São Jorge do Ivaí e Ourizona.
Publicidade
Segundo a perícia, o motorista dirigia um Fiat Strada furtado horas antes em Maringá.
Após o capotamento, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá, e o veículo, para a Delegacia de Mandaguaçu.
Motociclista fica ferido após atropelar cavalo em rodovia no Norte Pioneiro
Um motociclista de 29 anos ficou ferido após atropelar um cavalo na PR-422, em Tomazina, no Norte Pioneiro, na noite desta segunda-feira (12).
Homem é encontrado morto em quintal de casa na Zona Norte de Londrina após ser executado
Um homem de 31 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) no quintal de uma casa no Conjunto Habitacional Violim, na Zona Norte de Londrina.