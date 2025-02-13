Pesquisar

Em Ourizona

Motorista que dirigia carro furtado morre após capotar veículo no Noroeste do Paraná

Redação Bonde
13 fev 2025 às 11:30

Divulgação/PMPR
Um homem de 34 anos morreu após perder o controle do veículo e capotar na PR-552, em Ourizona, no Noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (12). 


O acidente aconteceu no quilômetro 21 da rodovia, no trecho entre São Jorge do Ivaí e Ourizona.

Segundo a perícia, o motorista dirigia um Fiat Strada furtado horas antes em Maringá. 


Após o capotamento, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá, e o veículo, para a Delegacia de Mandaguaçu.


acidente acidente de trânsito transito Trânsito morte carro Capotamento Rodovia noroeste Paraná
