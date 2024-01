Motorista perde o controle do veículo, colide com árvore e fica ferido na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Um homem de 51 anos ficou ferido após colidir contra uma árvore na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta terça-feira (23).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista dirigia um Renault Master no sentido de Santo Antônio da Platina a Abatiá quando, ao atingir o KM 59, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore que estava na margem direita da via.





O condutor não realizou o teste etilométrico, já que, devido aos ferimentos, teve de ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.