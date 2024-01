Homem morre após ter faca cravada em suas costas na Zona Leste de Londrina

Um homem morreu em um posto de combustível na avenida Theodoro Victorelli, na Zona Leste de Londrina, após ser esfaqueado. O crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24).





Policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) estiveram no local e, segundo uma funcionária do estabelecimento, a vítima teria vindo correndo da avenida Leste-Oeste acompanhado de um homem.

No posto de gasolina, a funcionária notou que havia uma faca cravada nas costas do homem, que pedia por ajuda. O indivíduo que acompanhava a vítima disse que o homem estava com seu celular e que queria o aparelho de volta.





Durante o diálogo, a vítima caiu e ligou para a PMPR (Polícia Militar do Paraná). Nesse momento, o homem que o acusava de estar com o celular fugiu em direção a avenida Dez de Dezembro.

A funcionária do posto de combustíveis disse que, quando o homem estava caído, contou que o indivíduo que estava em sua companhia não era o autor das facadas.





Além da Polícia Militar, estiveram no local as equipes do Samu (Sistema de Atendimento Médico de Urgência), do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), da equipe de investigação e da perícia.





A vítima ainda não foi identificada.