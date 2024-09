Motorista que levava drogas morre após ser ejetado de carro capotado no Noroeste do Paraná

Um homem que levava drogas em seu carro morreu após ser ejetado do veículo, que capotou seguidas vezes na PR-323, em Doutor Camargo, no Noroeste do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (20).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Volkswagen Fox no sentido de Doutor Camargo a Paiçandu quando, ao passar pelo KM 168, em uma curva aberta, perdeu o controle do veículo, que bateu em um barranco do canteiro central e capotou, pelo menos, três vezes.

O corpo do homem foi ejetado do automóvel e, devido à gravidade das múltiplas fraturas, o condutor morreu no local do acidente.





A equipe da Polícia Rodoviária Estadual isolou o perímetro até a chegada do perito e do agente do IML (Instituto Médico Legal), que fizeram os procedimentos de Polícia Judiciária e removeram o corpo até Maringá.





Em consulta ao sistema, os policiais identificaram que o carro tinha débitos. Além disso, encontraram, espalhadas no solo do carro, algumas drogas, que totalizavam cinco envólucros de cocaína e cinco comprimidos de ecstasy. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia.





O veículo, por sua vez, foi recolhido e levado ao pátio da PRE.