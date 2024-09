Ventos de 75 quilômetros por hora derrubam 15 árvores e deixam milhares de casas sem energia em Londrina

As chuvas e os ventos registrados na tarde desta sexta-feira (20) causaram transtornos e estragos em todas as regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, 15 árvores caíram e três imóveis foram destalhados com a força das rajadas de vento, que chegaram a 75,6 quilômetros por hora.





Os destelhamentos aconteceram nas regiões Norte e central, e os moradores solicitaram lonas para contornar os transtornos causados pelas condições climáticas. As quedas de árvore, por sua vez, foram registradas em todo o Município, incluindo uma ocorrência no distrito de São Luiz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No Conjunto Parigot de Souza II, na Zona Norte, e no Jardim Londrilar, no Centro, as árvores caíram em cima de veículos. Os registros foram atendidos pela Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e pelo Corpo de Bombeiros.





Outras quedas, por sua vez, causaram o bloqueio total de vias, como as ocorrências no Parque das Indústrias e no Monte Belo, na Zona Sul.

Publicidade





A Defesa Civil informa, ainda, que os transtornos gerados pelas chuvas e pelas rajadas de ventos deixaram uma pessoa ferida em Londrina.





ENERGIA ELÉTRICA

Publicidade





A Copel (Companhia Paranaense de Energia) divulgou um boletim atualizado informado que, durante os acontecimentos de sexta-feira, mais de 300 mil domicílios ficaram sem energia em todo o Paraná. A região mais afetada foi a Noroeste, com 97 mil imóveis em luz.





Em Londrina, pelo menos 15 mil domicílios ficaram sem energia. Em todo o Norte do Estado, foram mais de 44 mil imóveis afetados.

Publicidade





O Leste do Paraná também foi atingido por temporais, ficando com 80 móveis sem energia, assim como a região Sudoeste e Oeste, que tiveram 55 mil imóveis com falta de luz.