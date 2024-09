Motorista se envolve em colisão entre dois carros, deixa cinco feridos e foge no Norte do Paraná

Um motorista se envolveu em um acidente e fugiu do local sem prestar socorro na PR-436, em Abatiá, no Norte do Paraná, na tarde do último sábado (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Fiat Uno no sentido do entroncamento da PR-439 a Abatiá quando, ao passar pelo KM 68, bateu na lateral de um Renault Logan, que era conduzido por um homem de 52 anos e transitava na direção contrária.

Todos os ocupantes do Logan ficaram feridos, incluindo passageiros de nove, 11 e 44 anos. Além disso, o passageiro do Uno, de 32 anos, também teve ferimentos. Todos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital de Abatiá para receber atendimento médico.





O motorista que fugiu da rodovia foi identificado e autuado por não prestar socorro às vítimas.





O acidente foi registrado em uma curva.