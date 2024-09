Previsão do tempo: segunda-feira será de sol e calor intenso em Londrina e região

Nesta segunda-feira (23), o Sol e o calor permanecem em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Durante a semana, as temperaturas devem subir mais rapidamente, com as máximas ultrapassando os 35°C todos os dias.

Além do calor, a baixa umidade relativa do ar e a presença de fumaça das queimadas sobre a região devem deixar a qualidade do ar muito ruim.







A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira no Município foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 34°C durante a tarde.