Motorista tem mal súbito e morre enquanto dirigia em Apucarana

Um motorista teve um mal súbito e morreu enquanto dirigia na avenida Rio de Janeiro, na região central de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta quarta-feira (11).





Conforme a Polícia Militar, uma equipe, durante um patrulhamento de rotina, avistou uma perturbação no trânsito. No local, os agentes conversaram com algumas pessoas, que informaram que um homem teria tido um mal súbito enquanto conduzia um Fiat Chronos.





As testemunhas contaram, ainda, que uma das janelas do veículo havia sido quebrada por populares que estavam tentando abrir o carro. No banco do motorista, os policiais encontraram o homem, que estava inconsciente.

Diante da ocorrência, a Polícia Militar acionou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que constatou a morte da vítima por causas naturais. Como não havia sinais de violência, a equipe encaminhou o corpo à Aserfa (Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana).

O veículo, por sua vez, foi levado pela Polícia Militar até o pátio do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná).