Acidente entre carro e motocicleta deixa dois mortos em Sertanópolis

Um acidente entre um carro e uma motocicleta terminou com duas pessoas mortas na PR-090, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 55 anos dirigia um Fiat Siena no sentido de Ibiporã a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 387, se envolveu em uma colisão transversal com uma motocicleta Honda CG 160 Titan, que era conduzida por um jovem de 21 anos e trafegava na direção contrária.

O motociclista e a passageira do Siena, de 53 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. O condutor do carro, por sua vez, ficou gravemente ferido, foi socorrido no local e levado até uma instituição de saúde.