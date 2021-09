Motoristas de caminhão morrem em batida em Cornélio Procópio

Dois homens morreram na madrugada desta sexta-feira (17) em acidente no km 68+050 m da PR-160 em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) .

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Volvo com placas de Ibaiti acoplado a um reboque com emplacamento de Congonhinhas bateu frontalmente com outro veículo de carga com placas de Castro e semirreboque emplacado em Tibagi, que dirigia no seu sentido contrário.

O condutor do Volvo, Esmael Ribeiro da Silva, 46, assim como Claudinei Ribeiro da Cruz, 44, morreram no local.





Os corpos foram recolhidos ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.



A rodovia foi interditada parcialmente, sendo liberada a meia pista.