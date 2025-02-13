Mototaxista é encontrado morto com um corte no pescoço no Norte Pioneiro

Um mototaxista de 63 anos foi encontrado morto na zona rural de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na quarta-feira (12).
O corpo da vítima, que apresentava um corte no pescoço, foi localizado por volta do meio-dia às margens de uma estrada. O Samu (Serviço de Atendimento Médico) foi acionado e constatou o óbito.
A motocicleta e o dinheiro da vítima foram levados, indicando um latrocínio.
Após diligências e análise de câmeras, a Polícia Militar localizou o suspeito, de 23 anos, à noite. O homem confessou o crime e foi preso, sendo encaminhado à Delegacia de Cambará.
