Suspeito foi preso

Mototaxista é encontrado morto com um corte no pescoço no Norte Pioneiro

Redação Bonde
13 fev 2025 às 13:15

Divulgação/PMPR
Um mototaxista de 63 anos foi encontrado morto na zona rural de Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na quarta-feira (12). 


O corpo da vítima, que apresentava um corte no pescoço, foi localizado por volta do meio-dia às margens de uma estrada. O Samu (Serviço de Atendimento Médico) foi acionado e constatou o óbito.

A motocicleta e o dinheiro da vítima foram levados, indicando um latrocínio. 


Após diligências e análise de câmeras, a Polícia Militar localizou o suspeito, de 23 anos, à noite. O homem confessou o crime e foi preso, sendo encaminhado à Delegacia de Cambará.


