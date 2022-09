Movimento nos cinemas londrinenses volta a crescer após pandemia

Uma recente pesquisa do Datafolha apontou que apenas 26% da população brasileira voltou a frequentar as salas de cinema, menos da metade dos que diziam frequentar antes da pandemia, quando somavam 59%.





Em contrapartida, algumas salas de cinema londrinense têm registrado um aumento pela procura de ingressos para assistir aos lançamentos na telona.

Segundo Andreia Sola Rodrigues, gerente da rede Multiplex em Londrina, o movimento nos cinemas melhorou consideravelmente após a pandemia: "Pessoas que antes nem se interessavam em vir ao cinema estão comparecendo agora com toda alegria."





Para a gerente, o mês de agosto foi abaixo da média por conta dos filmes que estão em cartaz atualmente, que não envolve nenhum blockbustar, como algum longa da Marvel, por exemplo.



Um dos maiores sucessos recentes na rede de cinemas, que em Londrina funciona no Shopping Catuaí, foi o filme 'Minions 2', que teve todo o conteúdo promocional para os fãs esgotado durante as férias escolares: "Quando chegou aquele monte de balde de pipoca dos 'Minions', achamos que não iamos dar conta de vender tudo, mas foi um sucesso. Esgotaram rapidinho", diz a gerente.







Outro sucesso foi o filme 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa', que voltou aos cinemas no dia 7 de setembro com uma versão estendida de onze minutos a mais de cenas inéditas.



Juliano Tortelli, diretor de marketing do Cineflix, do shopping Aurora, comenta que a volta do público às salas da rede foi prejudicada porque foi a última a retormar as atividades após a pandemia. Ele, entretanto, se vê otimista para o futuro: "O ano de 2019, em particular, foi muito marcante para o mercado exibidor, com a quebra de vários recordes de bilheteria. Os números atuais ainda estão bem distantes daquela realidade. No entanto, estamos constatando um retorno gradual do público e uma promessa de um 2023 melhor", analisa.

O diretor de marketing também aponta que o movimento foi mais fraco em agosto por conta do período de poucos lançamentos e, em sua maioria, filmes de menor porte: "Temos uma previsão de retomada no segundo semestre, com filmes como 'Adão Negro', em outubro, 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre', em Novembro, e, finalmente, a tão aguardada sequência de 'Avatar'", enumera Tortelli.

Procurado pela equipe do Bonde, a assessoria do CineSystem, do Norte Shopping, declarou que não poderia dar informações.





O Cinema Araújo Multiplex do shopping Catuaí está localizado na Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina. Clique aqui para conferir os filmes em cartaz na rede.





O Cineflix do shopping Aurora está localizado na Av. Ayrton Senna da Silva, 400 - Gleba Fazenda Palhano, Londrina. Clique aqui para conferir os filmes em cartaz na rede.