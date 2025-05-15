Justiça bloqueia R$ 616 milhões de empresários do agronegócio da região de Londrina

O Gaesf (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária), do MPPR (Ministério Público do Paraná), obteve Judiciário decisão liminar de bloqueio de R$ 616.369.148,38 em bens de um grupo econômico da região de Londrina, que atua nas áreas de bovino e suinocultura, investigado por sonegação fiscal. A decisão pela indisponibilidade dos bens inclui a inscrição de hipoteca legal de bens e o bloqueio de ativos financeiros e valores das contas bancárias do grupo.





Investigações conduzidas pelo Cira (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) identificou um complexo esquema de sonegação de tributos envolvendo quatro empresários do ramo de abate de bovinos e suínos, preparação da carne e subprodutos.

A partir das apurações das três instituições que compõem o Comitê (Ministério Público do Paraná, Receita Estadual do Paraná e Procuradoria-Geral do Estado), foi possível identificar os verdadeiros administradores da pessoa jurídica, que se apresentavam por meio de intermediários no seu quadro societário.





Os investigados cometiam fraude estruturada à fiscalização tributária e utilizavam mecanismos sofisticados de blindagem patrimonial, a fim de frustrar o ressarcimento do passivo tributário contraído pela empresa, resultando em significativo prejuízo aos cofres públicos.

Após a investigação conjunta do Cira, o MPPR ofereceu denúncia contra os quatro investigados, sendo três da mesma família. Na denúncia, por crimes contra a ordem tributária, foi feito o pedido cautelar de bloqueio de bens, deferido pelo Judiciário.





O nome dos investigados ou a empresa não foram divulgados pelo MPPR.



