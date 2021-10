Mulher de 30 anos é encontrada morta em praça da zona sul de Londrina

Uma mulher de 30 anos foi localizada sem vida por populares na praça da Juventude, situada na zona sul de Londrina, na manhã desta segunda-feira (18).

De acordo com a PM (Polícia Militar), um relato concedido em ligação à Copom (Central de Operações) informava que ela estava morta no local público com ferimento no pescoço.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para averiguar se a mulher estava com vida, mas seu óbito foi constatado.





A falecida foi identificada pelos familiares, mas o nome não foi divulgado.

O IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina, para onde o corpo foi encaminhado, apontou que as causas da morte envolvem hemorragia aguda, lesões servicais e pérfuro cortante por faca.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.