Mulher é detida com cocaína nos seios e maconha em Apucarana

Uma mulher foi detida por volta das 23h56 desta quarta-feira (22) no jardim Ponta Grossa, em Apucarana (Vale do Ivaí) com duas gramas de cocaína, que, como informou à PM (Polícia Militar), estavam em seus seios.

Continua depois da publicidade





Também foram apreendidas 83 gramas de maconha, encontradas em busca no banco do motorista.

Continua depois da publicidade





A motorista, segundo a PM, admitiu pertencer a droga. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 17ª SDP (Subdivisão Policial) de Apucarana.





O veículo em que ela estava possuía débitos com o Detran (Departamento de Trânsito) e foi encaminhado ao pátio do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar).