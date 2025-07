Mulher é internada para laqueadura, sai sem uma perna e com coração novo

Uma mulher deu entrada em uma clínica na Argentina para fazer laqueadura, mas acabou tendo uma das pernas amputadas e o coração transplantado.





A expectativa de Alison Calfunao, de 30 anos, era de que passaria por uma cirurgia simples de esterilização. Para isso, em 9 de junho, ela se internou em uma clínica particular na cidade de Neuquén, na Patagônia argentina.

Durante o procedimento, houve uma complicação – ainda não esclarecida pelos médicos – e Alison sofreu duas paradas cardíacas. Ela foi transferida para duas clínicas diferentes na tentativa de obter um transplante cardíaco de emergência.





Em meio ao vai e vem, paciente desenvolveu um coágulo sanguíneo e uma infecção em um dos pés. Ela precisou amputar uma das pernas acima do joelho.

"Naquele dia, minha filha morreu. Morreu naquela sala de cirurgia. Seu coração foi partido, sua perna foi amputada, seu corpo e sua vida mudaram para sempre", disse a mãe de Alison, Carina Calfunao, em post no Facebook.





Transplante foi feito 8 dias depois da internação inicial, no Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoje, ela segue internada na unidade de saúde para recuperação física e psicológica.

FAMÍLIA COBRA EXPLICAÇÃO E DENUNCIA CLÍNICA





Em relato feito nesta quarta-feira (2) no Facebook, a mãe de Alison disse que a clínica onde sua filha realizaria a laqueadura não explicou o que aconteceu. "Não recebemos uma única palavra da clínica San Lucas. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhuma solidariedade. Nenhuma responsabilidade. Nada", escreveu Carina.

Autoridades da Argentina investigam o caso. "Tudo o que eu quero é justiça para Alison e que nada seja escondido. Quero que me expliquem o que fizeram com Alison, o que aconteceu dentro daquela sala de cirurgia, o que aqueles médicos fizeram. Quero uma resposta sobre por que Alison acabou sem o coração e sem uma perna", disse a mãe, em entrevista à rádio Rio Negro.





