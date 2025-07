Homem agride cabeleireiro com quem se relacionava e é preso por homofobia em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta quarta-feira (2) em Curitiba, um homem investigado por praticar agressões motivadas pela orientação sexual da vítima. De acordo com o relato da vítima em sede policial, ela mantinha um relacionamento casual com o agressor. As agressões teriam ocorrido em razão da orientação sexual da vítima.





Conforme o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, o crime de homofobia se enquadra como racismo ou injúria racial, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão.

“Durante a investigação, a equipe policial constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo por porte ilegal de arma de fogo. O mandado foi cumprido na data de hoje e o suspeito foi detido”, explica.





As investigações continuam com o objetivo de apurar os fatos relacionados ao crime de homofobia. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

