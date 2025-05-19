Mulher é morta a facadas em Arapongas; companheiro é o suspeito

Uma mulher de 39 anos foi assassinada a facadas em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), no domingo (18). O principal suspeito, segundo a polícia, e o companheiro dela, que fugiu após a ocorrência, mas foi localizado pela Rotan, no fim da tarde desta segunda-feira (19), em Rolândia, também na RML.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O caso é investigado como feminicídio pela PC-PR (Polícia Civil do Estado do Paraná), por meio da Delegacia da Mulher de Arapongas, e ocorreu na Rua Gaturamo Dourado, no bairro Corina Pugliese. Conforme o boletim de ocorrência da PM (Polícia Militar), a equipe foi acionada para atender uma situação de violência doméstica, porque uma mulher estaria sendo esfaqueada. Michele Alessandra Munhoz de Faria foi encontrada caída no chão da cozinha, com sangue próximo ao corpo. A equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestou o óbito ao chegar ao local.





Publicidade

Michele era casada com Alexandro Aparecido de Faria há 17 anos e tinham uma filha de 14 anos. Segundo a polícia, a vítima e a família moravam em uma casa nos fundos da residência de sua cunhada, irmã do suspeito. A mulher contou aos policiais que ouviu pedidos de socorro da vítima e arrombou a porta para tentar socorrê-la. Disse ainda que, quando chegou, Michele já havia sido esfaqueada, e que seu irmão fugiu com uma bicicleta verde e preta, trajando camisa laranja com preto e tênis.





A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos de perícia, com presença da delegada Camilla Costa, da Delegacia da Mulher de Arapongas, e equipe de perícia da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal). Os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito na região, que foi localizado pela Rotan em Rolândia. Ele foi conduzido à Delegacia de Arapongas, onde seria ouvido pela delegada.

Publicidade





O velório da vítima estava previsto para começar as 18h desta segunda (19), na Funerária Prever, em Arapongas. O sepultamento será no Cemitério Municipal da cidade.





Publicidade

ATUALIZADA



