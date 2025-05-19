Após cuidados veterinários, capivara que caiu em piscina em Apucarana volta à natureza

A capivara resgatada na piscina de uma casa em Apucarana e atendida no Hospital Veterinário da UniFil foi solta no início da noite de sexta-feira (16) pela Força Verde, num local mapeado entre Londrina e Apucarana que já abriga vários exemplares da espécie.





O ferimento no peito, que era a maior preocupação, estava cicatrizado após receber pontos com fio absorvível. “Ela voltou à natureza para seguir o ciclo normal da sua vida”, comentou a médica veterinária Daniela Martina, coordenadora do HV da UniFil, credenciado como Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) pelo Governo do Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A gestação inicial da capivara está em boas condições, de acordo com a médica veterinária.



