Em local seguro

Após cuidados veterinários, capivara que caiu em piscina em Apucarana volta à natureza

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 mai 2025 às 12:02

Divulgação/Unifil
A capivara resgatada na piscina de uma casa em Apucarana e atendida no Hospital Veterinário da UniFil foi solta no início da noite de sexta-feira (16) pela Força Verde, num local mapeado entre Londrina e Apucarana que já abriga vários exemplares da espécie. 


O ferimento no peito, que era a maior preocupação, estava cicatrizado após receber pontos com fio absorvível. “Ela voltou à natureza para seguir o ciclo normal da sua vida”, comentou a médica veterinária Daniela Martina, coordenadora do HV da UniFil, credenciado como Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) pelo Governo do Estado.

A gestação inicial da capivara está em boas condições, de acordo com a médica veterinária. 



Daniela Martina explicou que o atendimento precisou ser ágil, desde a chegada na segunda-feira passada (12), para evitar situações de estresse do animal. A fêmea pesava mais de 60 quilos e ficava agitada durante o tratamento e a recuperação. 


A especialista em animais silvestres elogiou o trabalho do médico veterinário Rodrigo Otonel e equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana, que prestaram os primeiros socorros no resgate da capivara.


Daniela Martina destacou também a participação da Força Verde na reintegração do animal ao seu habitat. “Foi escolhido um lugar seguro, onde a capivara pode retomar seus hábitos. Ficamos felizes por conseguir mais um resgate, atendimento e soltura com resultados positivos, no trabalho integrado dos órgãos ambientais, Hospital Veterinário da UniFil e CAFS”, declarou.


Imagem
Capivara que caiu em piscina no município de Apucarana é tratada em Londrina
O Hospital Veterinário da UniFil de Londrina está tratando de uma capivara que foi resgatada em Apucarana (Centro-Norte), no fim de semana, após entrar no quintal e cair na piscina de uma residência.
Capivara Apucarana Resgate hospital veterinário Faculdade Unifil
