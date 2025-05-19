Após cuidados veterinários, capivara que caiu em piscina em Apucarana volta à natureza

A capivara resgatada na piscina de uma casa em Apucarana e atendida no Hospital Veterinário da UniFil foi solta no início da noite de sexta-feira (16) pela Força Verde, num local mapeado entre Londrina e Apucarana que já abriga vários exemplares da espécie.
O ferimento no peito, que era a maior preocupação, estava cicatrizado após receber pontos com fio absorvível. “Ela voltou à natureza para seguir o ciclo normal da sua vida”, comentou a médica veterinária Daniela Martina, coordenadora do HV da UniFil, credenciado como Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) pelo Governo do Estado.
A gestação inicial da capivara está em boas condições, de acordo com a médica veterinária.
Daniela Martina explicou que o atendimento precisou ser ágil, desde a chegada na segunda-feira passada (12), para evitar situações de estresse do animal. A fêmea pesava mais de 60 quilos e ficava agitada durante o tratamento e a recuperação.
A especialista em animais silvestres elogiou o trabalho do médico veterinário Rodrigo Otonel e equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana, que prestaram os primeiros socorros no resgate da capivara.
Daniela Martina destacou também a participação da Força Verde na reintegração do animal ao seu habitat. “Foi escolhido um lugar seguro, onde a capivara pode retomar seus hábitos. Ficamos felizes por conseguir mais um resgate, atendimento e soltura com resultados positivos, no trabalho integrado dos órgãos ambientais, Hospital Veterinário da UniFil e CAFS”, declarou.