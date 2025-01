Mulher é presa por furtar corrente de cachorro em pet shop de Apucarana

Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira (27) após ser acusada furtar uma corrente para cachorro de um pet shop localizado no Centro de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





O crime aconteceu quando a suspeita, acompanhada de outra mulher entrou no estabelecimento e, enquanto uma distraía um dos atendentes, a outra subtraiu o produto.

O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da loja. Ao perceber o furto, um dos funcionários avistou a mulher tentando retirar o objeto furtado de dentro do shorts enquanto caminhava pela rua.





O marido da proprietária da loja abordou as mulheres, mas elas reagiram com ameaças e tentaram agredir o homem.

Para evitar maiores complicações, a vítima acionou a Polícia Militar e as autoras deixaram o local.





As buscas para localizar as mulheres não tiveram sucesso no primeiro momento, mas, horas depois, uma das autoras retornou à loja e devolveu o objeto furtado.





Durante a abordagem, ela confessou o crime e informou que sua companheira havia furtado a corrente para ela. A mulher foi detida e conduzida à Delegacia, onde recebeu voz de prisão.