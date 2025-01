Colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista ferida em Jacarezinho

Uma mulher de 49 anos ficou ferida após o carro que dirigia bater de frente com um caminhão na PR-437, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta segunda-feira (27).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 44 anos dirigia um Ford Cargo no sentido de Jacarezinho a Ribeirão Claro quando, ao passar pelo KM 35, colidiu frontalmente com um Fiat Strada, que era conduzido pela motorista e trafegava na direção contrária.

A mulher ficou ferida, foi socorrida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhada a um hospital para receber cuidados especializados.





O condutor do caminhão passou pelo teste etilométrico, que teve resultado negativo.





O acidente foi registrado em um trecho de pista dupla. Não chovia no momento da colisão.