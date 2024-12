Mulher morre depois de caminhonete bater em canaleta e capotar no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 42 anos morreu depois que a caminhonete que dirigia bateu em uma canaleta e, em seguida, capotou na PR-489, em Cruzeiro do Sul, no Noroeste do Paraná, na noite deste domingo (22).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista, que era moradora de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, conduzia uma Toyota Hilux no sentido de Cruzeiro do Sul a Uniflor quando, ao passar pelo Km 20, perdeu o controle da direção e se chocou contra a canaleta que estava na margem direita da rodovia, o que causou o capotament do veículo.





Publicidade

Além dos danos materiais ao carro, o acidente causou a morte da motorista e ferimentos médios em um passageiro de 17 anos, que foi socorrido no local e encaminhado à Santa Casa de Maringá para receber atendimento médico.





O corpo da vítima, por sua vez, foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.