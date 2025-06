Mulher morre e homem fica ferido após van parar no meio da PR-445, em Londrina

Uma mulher morreu e seu marido ficou gravemente ferido após a motocicleta em que estavam colidir contra um carro na PR-445, em Londrina, na manhã desta quinta-feira (12). O acidente ocorreu por volta das 7h, em frente à UEL (Universidade Estadual de Londrina), após uma van parar no meio da rodovia. O acidente aconteceu em horário de pico e causou congestionamento por horas.





A parada repentina do coletivo obrigou os carros que vinham atrás a frear bruscamente. O motociclista, no entanto, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira de um dos veículos. O impacto foi tão forte que os ocupantes da moto foram arremessados ao asfalto. O motorista da van teria deixado o local do acidente assim que o veículo voltou a funcionar.

A passageira, que era mulher do condutor, foi socorrida por equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência), do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e por funcionários do Hospital de Clínicas da UEL, que fica próximo ao local. Durante cerca de uma hora, eles tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia. O motociclista, embora consciente, sofreu fratura no fêmur e foi encaminhado ao hospital.