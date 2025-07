Mulher perde R$ 3 mil em golpe do 'Vale Sorte' em Bom Sucesso

Uma mulher de 50 anos perdeu R$ 3 mil após cair em um golpe no município de Bom Sucesso (Região Metropolitana de Maringá). A ocorrência foi registrada neste sábado (5).





Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela recebeu uma ligação informando que teria sido contemplada com R$ 50 mil por meio do programa “Vale Sorte”. Durante a conversa, os golpistas solicitaram transferências via PIX para que o suposto prêmio fosse liberado.

Acreditando na promessa, a mulher efetuou dois pagamentos, totalizando R$ 3 mil. Após as transferências, percebeu que havia sido enganada.





A equipe policial prestou as orientações cabíveis e recomendou o registro da ocorrência na delegacia de Polícia Civil, para que o caso seja investigado.

