Travis Scott e Tyga brigam durante festa em Cannes

Os rappers Travis Scott e Tyga trocaram socos e pontapés em uma festa no Festival de Cannes, na França. O desentendimento entre os também ex-namorados da socialite Kylie Jenner- e que envolveu também Alexander Edwards, namorado de Cher e o produtor do 808 Mafia, Southside- aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24).



Segundo relatos compartilhados com o site Page Six, a briga começou após o DJ da festa saudar os cantores, conhecidos por já terem desavenças, e confundido os nomes. As imagens mostram que a confusão passa de um lugar para outro do espaço lotado. Enquanto as mulheres presentes tentam sair de perto, outros homens procuram afastar os brigões.



A publicação americana diz ainda que apesar da briga generalizada, ninguém da festa ficou gravemente ferido e os seguranças conseguiram separar os artistas, fazendo cada um voltar para seus respectivos carros. Travis Scott e Tyga já namoraram com Kylie Jenner. Travis, inclusive, tem dois filhos com a empresária: Stormi e Aire Webster. Logo, especulou-se que o motivo da briga estava relacionada ao passado do trio, algo negado por uma fonte do Page Six.