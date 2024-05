Destaque do Festival de Veneza será exibido e debatido em Londrina neste sábado

Com entrada gratuita, a sessão acontece às 15h no Espaço Villa Rica e conta com debate online mediado por Rodrigo Grota com Nara Normande e Tião, diretores do filme, após a exibição. Para participar, é preciso retirar o ingresso na bilheteria.

O projeto Sessão Londrina, que promove o cinema brasileiro, traz à cidade o filme “Sem Coração”, em sua primeira edição, neste sábado (25). A obra foi destaque no Festival de Veneza e lançado no Brasil em abril deste ano.





Sem Coração é ambientado no litoral alagoano, durante o verão de 1996, e mostra descobertas de uma adolescente prestes a se mudar de estado para estudar. Tamara (Maya de Vicq) quer aproveitar o último verão na cidade natal antes de partir para Brasília. Os dramas e paixões da juventude se intensificam com o sentimento da protagonista pela amiga ‘Sem Coração’ (Eduarda Samara), apelidada assim por conta de uma cicatriz no lado esquerdo do peito.





O medo de partir, a dúvida de ficar e a desigualdade social que permeia o grupo de amigos retratado, somados à fotografia registrada em Alagoas, rendem elogios e premiações à obra dirigida e roteirizada por Nara Normande e Tião: Prêmio Félix de Melhor Filme e o Redentor de Melhor Fotografia durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro.





O Sessão Londrina é um evento de promoção do cinema brasileiro. Com curadoria de Caio Cesaro e realização do Espaço Villa Rica, o projeto foi uma das propostas aprovadas em edital da Lei Paulo Gustavo publicado pela Secretaria Municipal de Cultura.





A iniciativa visa exibir filmes brasileiros reconhecidos artisticamente pela crítica e pelo público e realizar debates com a participação online (conferências por vídeo) de representantes da equipe técnica e artística dos filmes convidados. Seis edições do projeto estão previstas para acontecerem, periodicamente, ao longo de 2024. Como uma contrapartida aos produtores e distribuidores de cada filme convidado, o Espaço Villa Rica compromete-se a exibi-los comercialmente, ao menos, pelo período de uma semana.