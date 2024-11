Trump ganhou, e agora? Veja os próximos passos até republicano assumir a Presidência dos EUA

Donald Trump foi reeleito presidente dos Estados Unidos. O país, agora, embarca em uma série de eventos que devem chancelar o resultado da eleição e transferir ao republicano a liderança oficial.





O processo eleitoral está sob tensão, após inúmeros episódios para desacreditá-lo, vindos justamente de Trump. O maior deles ocorreu em 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio, numa tentativa de impedir a oficialização da vitória do democrata Joe Biden.





Confira a seguir as principais datas até a transferência de poder para Donald Trump.





ATÉ 11 DE DEZEMBRO





Todos os estados devem certificar os resultados da eleição até 11 de dezembro. Antes disso, os votos podem ser recontados -seja por medida automática, em casos de resultado muito acirrado, seja a pedido de algum dos candidatos.





17 DE DEZEMBRO





Nesta data, os delegados de cada estado devem se reunir nas respectivas capitais para oficializar seu voto. Há temor, nesse momento, de que os representantes não cumpram a prerrogativa legal de acompanhar o voto da maioria do seu estado. Este receio, porém, fica reduzido diante da vitória de Trump, já que se esperava uma atitude como essa partindo de seu eleitorado no caso de derrota.





6 DE JANEIRO





O Congresso americano deverá chancelar o resultado obtido no pleito eleitoral. No último ciclo, esta foi a data em que o Capitólio -sede do Congresso- foi invadido por extremistas republicanos que não aceitaram a vitória do democrata Joe Biden.





20 DE JANEIRO





Trump deverá tomar posse da Presidência dos EUA. Biden deve transmitir legal e simbolicamente o poder em cerimônia repleta de autoridades políticas locais e convidados internacionais.





