Ações da Alphabet, do Google, despencam após Apple anunciar que IA vai substituir site de busca

As ações da Alphabet, dona do Google, despencaram mais de 8% nesta quarta-feira (7) após Eddy Cue, vice-presidente de serviços da Apple, dizer que a empresa estuda substituir o Google como site de busca padrão do navegador Safari por serviços de busca por IA, incluindo OpenAI, Perplexity e Anthropic.





O executivo da Apple revelou também que as pesquisas no navegador Safari caíram em abril pela primeira vez em 20 anos, o que atribuiu ao amento do uso de IA pelos usuários.

As ações da Apple também caíram durante as negociações desta quarta-feira, chegando a variar até 2% para baixo.





Cue estava testemunhando em Washington no caso antitruste do Departamento de Justiça dos EUA contra a Alphabet, que determinará se a empresa abusou ou não de sua posição em buscas online.

No ano passado, um juiz do Tribunal Distrital dos EUA decidiu que o Google havia dominado ilegalmente os mercados de tecnologia de publicidade e buscas, e agora o julgamento vai determinar quais penalidades ou ações devem ser tomadas contra o Google.





Um dos principais focos do caso é a prática do Google de pagar provedores de plataforma como a Apple para se tornarem o mecanismo de busca padrão em suas plataformas.

O Google paga à Apple cerca de US$ 20 bilhões todos os anos, ou cerca de 36% de sua receita de publicidade para ser o mecanismo de busca padrão em iPhones.





Qualquer mudança na abordagem da Apple pode remodelar o cenário de buscas, dada sua vasta base instalada de cerca de 2,5 bilhões de dispositivos, o que torna a empresa uma das mais influentes guardiãs das buscas online do mundo.