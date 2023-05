Alvo de impeachment, presidente do Equador dissolve Parlamento

"Essa é a melhor decisão para dar uma solução constitucional à crise política que o Equador está enfrentando e para restituir ao povo o poder de decidir seu futuro”, disse Lasso em cadeia nacionalde rádio e TV. Segundo o presidente, a antecipação das eleições "permitirá ao governo promover mudanças na administração pública que foram impedidas pela oposição no Pariamento”.

O presidente do Equador, o conservador Guillermo Lasso, assinou um decreto que dissolve a Assembleia Nacional, onde estava em curso um processo de impeachment contra ele. Esse instrumento é conhecido como "morte cruzada”, uma vez que leva à convocação de eleições gerais antecipadas no país.

O mandato do conservador terminaria apenas em 2025, mas ele setornou alvo de um processo de impeachment por suspeita de saber e permitir irregularidades entre a estatal Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana) e a empresa privada Amazonas Tanker. "A partir de hoje, o governo emanará uma série de decretos, conforme mandato expresso pelo povo", prometeu Lasso, que é reprovado por 80% da população.





No entanto, com a Assembleia Nacional controlada pela oposição, o processo também citava diversos problemas que afetam o país, como insegurança, desemprego e aumento do custo de vida.