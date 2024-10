Anne Hathaway se desculpa com jornalista 12 anos após dar 'entrevista ruim'

Em 2012, a atriz Anne Hathaway foi entrevistada pela norueguesa Kjersti Flaa assim como demais artistas do elenco para divulgar o lançamento de "Os Miseráveis". Porém, na ocasião, a atriz demonstrou pouca vontade de estar na entrevista, o que rendeu comentários negativos com relação à postura rude dela com a jornalista.







Agora, 12 anos depois, a própria jornalista publicou um vídeo no YouTube avisando seus seguidores que Anne mandou um extenso email pedindo sinceras desculpas após rever sua postura.





Sem revelar o conteúdo completo do email, Flaa afirma que Anne contou que não estava num dia bom e por esse motivo deu "uma entrevista ruim" para ela.





Anne ainda convidou a profissional a cobrir o lançamento do novo filme "Flowervale Street", com previsão para 2025, e fazer mais uma entrevista com ela. Dessa vez num dia bom.





"Estou bastante animada, Anne, muito obrigada por isso. Tenho muito respeito pelas pessoas que assumem seus erros e se desculpam", disse a jornalista em vídeo.