Antonov AN-225 Mriya, o maior avião do mundo, é destruído durante ataque russo na Ucrânia

O chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, lamentou neste domingo (27) a destruição do Antonov AN-225 Mriya, o maior avião do mundo. A aeronave usada para transporte de carga foi atingida e pegou fogo em solo durante combates entre forças russas e ucranianas pelo controle do aeroporto de Hostomel, a noroeste da capital Kiev.

"A Rússia pode ter destruído o Mriya, mas eles nunca serão capazes de destruir nosso sonho de um Estado europeu democrático, forte e livre. Nós vamos prevalecer", escreveu Kuleba em suas redes sociais.

De acordo com a fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom, a restauração do Mriya custaria pelo menos US$ 3 bilhões (R$ 15,4 bilhões) e levaria "muito tempo".





O Antonov tinha 84 metros de comprimento, pesava 285 toneladas, quando sem carga, e podia decolar com carregamento de até 250 toneladas.