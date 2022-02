Moradores de Prudentópolis oram pela paz entre Ucrânia e Rússia

Na quinta-feira (24), mesmo dia em que a Rússia atacou a Ucrânia, os moradores de Prudentópolis se reuniram na praça Taras Shevchenko, no fim da tarde, para fazer uma manifestação pela paz. A cidade, com 52.776 habitantes, tem quase 80% de seus moradores com origem ucraniana.

A secretária municipal de Cultura, Nadir Vozivoda, ressaltou que os grupos folclóricos foram à praça trajados com roupas típicas. “Teve bastante gente, principalmente enquanto as pessoas se reuniram na praça para fazer as orações. Aqui há grupos folclóricos, pois muita gente preza pela cultura ucraniana. É claro que todo mundo está apreensivo com esse conflito. Aqui em Prudentópolis ainda se mantém a língua, os costumes da Ucrânia. Eu sou descendente de ucranianos”, ressaltou.



“Com certeza temos uma relação afetiva com a Ucrânia. Eu mesma já fui várias vezes e a gente sempre recebe visitas de lá. São estudantes que vêm visitar o Brasil, e acabam vindo para Prudentópolis, porque aqui tem uma grande comunidade ucraniana. É uma situação preocupante”, declarou.