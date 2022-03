Anvisa orienta flexibilização de regras para passageiro vindo da Ucrânia

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou à Casa Civil da Presidência da República que as condições de entrada no Brasil sejam flexibilizadas para as pessoas que retornam da Ucrânia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em nota divulgada na última quinta-feira (3), a Anvisa reconhece a situação excepcional humanitária decorrente de “estado de guerra” em parte do continente Europeu, especialmente na Ucrânia.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A prioridade da missão brasileira a ser realizada em voo charter ou militar é o resgate das pessoas, por esse motivo a agência destacou que a exigência de comprovação de vacinação, testagem pré-embarque e preenchimento da DSV (Declaração de Saúde do Viajante) devem ser dispensadas neste caso.





Ainda no rol de medidas recomendadas pela Anvisa para a missão de repatriação o órgão solicita ser informado, o mais breve possível, sobre a data de chegada, voo e aeroporto de desembarque.





Na chegada ao Brasil, a Anvisa recomenda a realização de quarentena pelos não vacinados na cidade de destino final.



Continua depois da publicidade





A agência sugere que a testagem, mesmo não sendo obrigatória, seja realizada sempre que possível, antes, durante ou até mesmo no momento da chegada do voo em território nacional. Os testes, no entanto, não devem constituir impedimento ao embarque.