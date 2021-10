Associação antimáfia italiana critica cidadania a Bolsonaro

Uma das principais associações de combate às máfias na Itália criticou nesta terça-feira (26) a concessão de cidadania honorária para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no município de Anguillara Veneta.

De acordo com o diretório da ONG Libera na região do Vêneto, a homenagem é um "tapa na memória das múltiplas vítimas" das ações do mandatário brasileiro.

"Recordamos como a ação política do presidente Bolsonaro é caracterizada por uma multiplicidade de atos tidos como contrários aos direitos humanos e ambientais, implantando uma política genocida contra a população (o desprezo e as ofensas a mulheres e homossexuais, as ações de desmatamento e violações contra as populações indígenas que habitam na Amazônia, as grotescas acusações às ONGs pelos incêndios que devastaram a Amazônia)", escreveu a Libera no Facebook.





"Em virtude de tais circunstâncias, acreditamos que a concessão de tal honraria é um tapa na memória das múltiplas vítimas de tal ação política", acrescentou a entidade, que foi fundada em 1995 por Luigi Ciotti, um conhecido ativista antimáfia da Itália.

