Ativistas enviam vídeos de K-pop para Coreia do Norte após 'balões de cocô'

Um grupo ativista da Coreia do Sul disse nesta quinta-feira (6) ter enviado balões com panfletos, gravações de K-pop e dinheiro para a Coreia do Norte, em resposta ao recebimento de lixo.



Ativistas do Fighters For Free North Korea lançaram dez balões, partindo da cidade fronteiriça de Pocheon. ''O inimigo do povo, King Jong-un, enviou sujeira e lixo ao povo sul-coreano, mas nós enviamos verdade e amor'', dizia o cartaz de um desertor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Eles enviaram 5 mil pendrives com vídeos de K-pop e K-dramas. Além disso, 200 mil panfletos com críticas ao regime do líder Kim Jong Un e 2 mil notas de dólares.



O ministro da Defesa sul-coreano, Shin Won-sik, já disse anteriormente aprovar a atitude dos ativistas. Ele contou considerar o envio de produtos audiovisuais e panfletos como uma ''ajuda humanitária''.



A ação ocorre depois que o Norte confirmou ter enviado mais de 3.000 balões com 15 toneladas de lixo para o Sul. A suposta ''brincadeira'', que incluía fezes, gerou um crise diplomática entre os dois países e levou Seul a suspender um pacto militar intercoreano de 2018.