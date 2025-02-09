Brasil recebeu 194.331 migrantes em 2024; maioria da Venezuela

O Brasil registrou a entrada de 194.331 migrantes em 2024. Os venezuelanos lideram a lista de abrigados, com 94.726 pessoas recebidas pela Operação Acolhida. Os dados integram a 8ª edição do Boletim da Migração, divulgado pela Senajus (Secretaria Nacional de Justiça), do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).





De acordo com a pasta, a reunião familiar foi o principal motivo para as solicitações de abrigo no país, com 16.567 justificativas. Em seguida, vêm trabalho e investimentos, com 14.507 justificativas, e estudo, com 8.725.

Os pedidos para cumprir missão religiosa foram 2,3 mil; para fixar moradia em fronteiras somaram 1.966 e receber acolhida humanitária 4.317.





Os números mostram ainda que, no ano passado, foram pedidas 68.159 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, dos quais, 13.632 já foram concedidos; 24.887 foram extintos, 28.890 arquivados e 318 indeferidos.

“A Venezuela segue como principal nacionalidade entre refugiados reconhecidos (12.726), seguida por Afeganistão (283) e Colômbia (121)”, diz o boletim.





Venezuelanos

Em dezembro passado, entraram no Brasil 5.837 venezuelanos. O principal ponto de entrada é Pacaraima, em Roraima. No município e em Boa Vista, são oferecidos atendimentos da Operação Acolhida, resposta humanitária que oferta suporte ao deslocamento voluntário, seguro e organizado de populações refugiadas e migrantes.

De acordo com dados da operação, os venezuelanos que entraram no Brasil vivem, atualmente, em 1.026 municípios de todas as regiões do país. Curitiba e Manaus são as que somam maior número de migrantes recepcionados pela operação.





No final de janeiro de 2025, as ações da operação chegaram a ser suspensas depois de a OIM (Organização Internacional para as Migrações), braço da ONU (Organização das Nações Unidas) para atendimento de migrantes e refugiados, informar o bloqueio do repasse de verbas por 90 dias determinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no dia 26.

No dia 27, o governo federal se reuniu com representantes da organização para discutir o impacto da suspensão das atividades realizadas pela entidade no âmbito da Operação Acolhida. Naquela ocasião, foi definido que o governo executaria as ações da OIM.





“As autoridades brasileiras estão mobilizadas e seguem em tratativas para reduzir os impactos da ausência das equipes da OIM na operação logística e na gestão de abrigos. Entre as ações emergenciais estão a realocação de servidores das áreas de saúde, assistência social, da Polícia Federal e Defesa para manterem, em caráter emergencial, as atividades essenciais”, relatou o MJSP em nota.

Conforme o ministério, o grande volume de pessoas migrando da Venezuela indica a necessidade de o “governo federal prosseguir com políticas voltadas à crise humanitária daquele país”.





Brasileiros no exterior

Em relação aos brasileiros no exterior, as informações mostram que, até 2023, 4.996.951 cidadãos brasileiros viviam fora do país.





“As principais regiões de destino são a América do Norte (2,26 milhões) e a Europa (1,67 milhão). Os Estados Unidos seguem como o país com o maior número de brasileiros residentes (2,08 milhões), seguido por Portugal (513 mil)”, divulgou o ministério.



