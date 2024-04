Celebre o dia mundial da gin tônica com uma receita de bartender

Um dos destilados mais consumidos no mundo e uma das bebidas mais tradicionais na Europa, o gin tem conquistado cada vez mais espaço no Brasil. Segundo a consultoria Nielsen Scantrack, o país registrou crescimento de 87,3% em valor de vendas no varejo no ano de 2020, no comparativo com o ano anterior, 2019. Por ser uma bebida versátil, é possível consumi-lo de diversas formas, mas uma em particular se tornou referência no universo dos drinks: a gin tônica.







Um clássico que, de tão popular, tem uma data comemorativa: 09 de abril é o Dia Mundial da Gin Tônica. “O mais curioso é que o gin sempre esteve relacionado com o universo da medicina, porém, com o tempo, a receita foi sendo aperfeiçoada e acabou se tornando no que conhecemos hoje”, comenta o bartender parceiro da destilaria Weber Haus, Rafael Câmara.

A história da bebida começou há cerca de três séculos, quando o médico e professor Francisco de la Boie criou uma fórmula para tratar afecções renais. Por ser barata e saborosa, caiu no gosto dos ingleses, que, durante a colonização do continente africano, bebiam para espantar o frio e ficarem mais “valentes”.





“Só que na Índia - colônia inglesa durante o século XIX – o clima era quente e úmido, ambiente propício para a proliferação de mosquitos transmissores da malária. Como a medicina da época orientava o consumo de água gaseificada com quinino como forma de prevenção, os ingleses na região passaram a misturá-la no gin”, explica o bartender.

A mistura liberava na pele humana um amargor que espantava os mosquitos. No entanto, por ser uma bebida muito concentrada, os soldados tinham náuseas, o que os fez acrescentar açúcar e limão siciliano para disfarçar o amargor - assim surgiu a primeira versão do gin tônica.





Com o tempo, o drink foi ganhando novas fórmulas e ingredientes, e hoje em dia é possível encontrar diferentes versões desse clássico da coquetelaria. Para quem quer brindar a data saboreando uma Gin Tônica, Câmara explica o passo a passo. Confira:

Gin tônica





Ingredientes

50ml de gin

150ml de água tônica

Limão-siciliano

Sementes de zimbro

Modo de preparo





Coloque o gelo, a fatia de limão e as sementes de zimbro na taça. Junte o gin e finalize com a água tônica. Misture somente o suficiente para incorporar.