Com dores no joelho, Papa Francisco diz sofrer de 'mal de freira'

O papa Francisco voltou a reclamar de dores no joelho nesta segunda-feira (25) e disse que sofre de "mal de freira".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em audiência com membros da Ordem da Santíssima Trindade no Vaticano, o líder da Igreja Católica afirmou que ficaria sentado durante o encontro, assim como já vem ocorrendo em boa parte de seus compromissos.

Continua depois da publicidade





"O joelho me faz mal. É o mal que antes se chamava 'mal de freira' porque elas rezavam de joelhos e se machucavam. Isso vai passar, mas, enquanto isso, precisamos fazer as coisas direito", declarou o pontífice.





As persistentes dores no joelho direito já fizeram o Papa anular compromissos na última sexta-feira (22) para a realização de exames e provocaram mudanças nos protocolos de suas celebrações para evitar desgastes.

Continua depois da publicidade

Na missa da Paixão do Senhor, em 15 de abril, Francisco renunciou a se prostrar no chão para rezar diante do crucifixo da Basílica de São Pedro. Dois dias depois, não conseguiu pronunciar a bênção de Páscoa em pé e teve de se sentar no meio da leitura.

Além disso, no início de abril, chegou a dizer que sua saúde andava "um pouco caprichosa". Jorge Bergoglio também tem problemas crônicos no ciático, nervo que vai do fim da coluna lombar até os pés.