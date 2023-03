Confrontos marcam o décimo dia de protestos contra a reforma da previdência na França

O 10º dia consecutivo de protestos contra a reforma da previdência do presidente da França, Emmanuel Macron, é marcado por confrontos entre manifestantes e policiais nas ruas de Paris. Até o momento, 22 foram presos.





As pessoas atearam fogo em diversos pneus e lixeiras nas ruas da área do boulevard Voltaire e arremessam pedras contra os policiais, que revidam com bombas de efeito moral.

