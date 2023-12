Cor do ano de 2024 é 'Peach Fuzz', escolhe Pantone

Uma cor descrita como "envolvente e calorosa", capaz de transmitir "uma mensagem de compaixão e empatia" em uma época "cheia de tumultos em muitos aspectos de nossas vidas", em que "nossa necessidade de fortalecimento, empatia e compaixão cresce dia após dia, assim como nosso desejo por um futuro de paz".





Com esse intuito, os especialistas do Pantone Color Institute escolheram o Peach Fuzz, número 13-1023, como a cor do ano de 2024.

Publicidade

Publicidade





Trata-se de uma tonalidade de pêssego "delicada e suave, cujo espírito abrangente enriquece a alma, o corpo e a mente", destalha a organização que elabora previsões sobre as tendências cromáticas futuras, destinadas a influenciar a moda, beleza, design de interiores, gráficos e embalagens.





"Procurando uma tonalidade que ecoasse nosso desejo inato de conexão, escolhemos uma cor que irradia calor e elegância moderna. Uma tonalidade que ressoa com a compaixão, oferece um abraço tátil e une sem esforço a juventude com a atemporalidade", frisa a diretora executiva do Instituto, Leatrice Eiseman.

Publicidade





"Ligeiramente sensual, uma tonalidade sincera de pêssego, com um toque de ternura e bondade, o Peach Fuzz 13-1023 comunica uma mensagem de amor e compartilhamento, senso de comunidade e colaboração. Uma tonalidade de pêssego compassiva e inclusiva que destaca nosso desejo de solidariedade com os outros, de momentos de calma e de sentimentos de proteção suscitados, apresenta uma nova abordagem à gentileza", comenta o Pantone Color Institute.





No meio do caminho entre o rosa e o laranja, a cor de 2024 "inspira sentimentos de pertencimento, novos equilíbrios e uma oportunidade de cuidar de si, acalmar-se e encontrar seus próprios espaços para prosperar e melhorar".

Publicidade





Em um mundo "que muitas vezes coloca produtividade e resultados externos em primeiro lugar", é fundamental "reconhecer a importância do nosso eu interior e encontrar momentos de descanso, criatividade e contato humano, mesmo com os ritmos frenéticos da vida moderna", e dar "real importância ao que é importante: o calor e o conforto que obtemos ao passar tempo com amigos e familiares ou simplesmente reservando um momento para nós mesmos", conforme os especialistas do Instituto.





Há 25 anos - desde o Cerulean Blue, o 15-4020 que foi a primeira cor do ano Pantone em 1999 - a equipe global de especialistas do Pantone Color Institute vasculha o mundo em busca de novas tendências de cor, desde o entretenimento e filmes em produção até coleções de obras de arte e novos artistas, moda, todas as áreas de design, destinos de viagem exóticos, novos estilos de vida, estilos de jogo ou lugares para relaxar, além das condições socioeconômicas.





Cada fonte tem um peso diferente com base no ano e nos eventos: por exemplo, segundo o Instituto, há 15 anos, a tecnologia teria um papel ínfimo, hoje, porém, jogos, redes sociais, realidade aumentada e virtual e até mesmo os próprios designs físicos são todos influenciados pela tecnologia e pelas cores que podemos acessar em ambientes digitais.